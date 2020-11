SOLOMEO - Domani pomeriggio, domenica 15 novembre, il Teatro Cucinelli riapre le sue porte alla musica, con una formula adattata ai tempi della pandemia. La Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ha deciso di riprendere le proposte di Cultura musicale per la stagione 2020/2021 optando per la trasmissione in diretta streaming degli eventi. “In questo periodo così particolare in cui programmare diventa sempre più complicato - si legge in una nota degli organizzatori - la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli riprende il suo cammino culturale dopo l'imprevista interruzione della scorsa Stagione. Fiduciosa in una rapida ripresa delle attività dal vivo, presenta al suo pubblico un cartellone di Ouverture di 6 appuntamenti, 5 concerti ed una conferenza, per i mesi di novembre e dicembre 2020”. Il 15 novembre, il 5 dicembre e il 13 dicembre, sempre alle ore 17.30, andranno quindi in scena i concerti di questo "primo tempo" della stagione; proposte selezionate puntando come di consueto ad un livello molto alto e adatte non solamente agli appassionati di musica classica.

Il concerto inaugurale di domani vedrà sul palco del Teatro Cucinelli i quattro giovani strumentisti campani del Quartetto Felix: Marina Pellegrino al pianoforte, Vincenzo Meriani al violino, Francesco Venga alla viola e Matteo Parisi al violoncello. Il concerto non sarà aperto al pubblico ma verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Vimeo del Teatro Cucinelli (www.teatrocucinelli.it/it/live-streaming/). Per chi non potrà seguire l’evento live, lo stesso verrà caricato nel sito del Teatro Cucinelli e fruibile gratuitamente in modalità on-demand. Il secondo concerto in diretta streaming si terrà sabato 5 dicembre e vedrà Patrizio Scarponi (violino) e Giuseppe Pelli (pianoforte) eseguire la Sonata op.12 n. 1 in re maggiore e la Sonata op. 24 “La Primavera” di Beethoven. Il link per collegarsi ed assistere al concerto sarà sempre lo stesso. Il 4 dicembre invece verrà registrata nell’Accademia Neoumanistica di Solomeo la prima conferenza musicologica del ciclo “Storia, Musica e Parole in circolo 2020/21”, dal titolo Leggere La Musica. 200 di questi anni, Ludwig van!. Gli “Scritti su Beethoven” di Richard Wagner e altro in una conversazione beethoveniana con Piero Mioli e Silvia Paparelli.

Intanto sul sito del teatro sono già presenti due concerti registrati a porte chiuse. Quello andato in scena l’8 ottobre presso la chiesa di San Bartolomeo a Solomeo con Andreina Zatti (soprano) insieme a Carlo Forlivesi (organo) per un tuffo alla “riscoperta dei preziosi Corali di Bettona (Umbria, XV secolo), Inni e antifone, riprodotte in prima esecuzione moderna, dopo secoli di oblio”; il secondo, registrato lo scorso 7 novembre presso il Teatro Cucinelli, prevede una scaletta con musiche di Telemann e Singer eseguite da Mauro Borgioni (baritono) e Astra Lanz (attrice) accompagnati dall’Accademia Hermans e dai solisti Fabio Ceccarelli (traversiere), Alessandra Montani (violoncello barocco) e Fabio Ciofini, Maestro al cembalo. Rimane confermato il concerto in programma per il 13 dicembre alla Basilica di San Pietro a Perugia: l’orchestra da camera di Perugia, insieme al mezzosoprano Marina Comparato, diretti dal Maestro Fabio Ciofini, proporranno un programma sull’italianissimo Vivaldi ed il “caro Sassone” Hasse. Verranno eseguite la Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169 e lo Stabat Mater RV 621 che il compositore veneziano scrisse probabilmente nel 1711/12 per la Chiesa della Pace di Brescia, così come il raro oratorio Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: “Mea tormenta properate!” che Hasse compose nel 1758. Per maggiori dettagli sulla programmazione è scaricabile il libretto di sala dal sito web del Teatro Cucinelli.

