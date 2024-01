Letture con autore, al museo diocesano il libro di Marco Nicoletti e Leonardo Varasano su Giuseppe Prezzolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNL’evento è programmato per mercoledì 24 Gennaio al Museo Diocesano di Terni a partire dalle ore 17:30. Questo incontro letterario inaugura il nuovo inizio della stagione letteraria dell’Associazione “Letture con autore” e vuole essere un contributo alla valorizzazione della figura del grande giornalista e scrittore umbro, Giuseppe Prezzolini: uno dei maggiori intellettuali del secolo Novecento, che con la sua attività giornalistica e di scrittore contribuì alla formazione di una nuova classe dirigente italiana, grazie al peso delle sue parole, nel panorama politico e culturale dell’Italia giolittiana. La sua attività ha assunto il ruolo di foglio militante, capace di mostrarsi attento alle questioni contemporanee, e di esprimere di conseguenza un proprio parere in campo politico, economico, sociale, amministrativo e culturale in modo da fornire anche delle proposte concrete che potessero portare alla risoluzione delle difficoltà politico-sociali del tempo. Intellettuale di grande attualità, il cui lavoro raccolto nello scambio epistolare con il suo amico Gioacchino Nicoletti, fornisce chiavi di lettura del nostro presente nazionale e locale. Nel dare qualità a questa stagione e all’evento stesso è stato richiesto il patrocinio da parte dell’ordine nazionale dei giornalisti come sostegno ad una dei più importanti giornalisti ed intellettuali del Novecento italiano. Il fine è quello di proporre ai presenti, attraverso la lettura di alcune delle lettere di Prezzolini da parte dell’attore Stefano de Majo e il racconto degli autori, una valutazione sull’evoluzione storica dell’attività critica e del ruolo del giornalista nella società contemporanea, riscoprendo e valorizzando l’importante figura di Giuseppe Prezzolini. L’evento è destinato a tutta la cittadinanza.