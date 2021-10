Muore in moto sulla Rieti-Terni il consigliere del Comune di Foligno Ivano Ceccucci. In lacrime il sindaco Stefano Zuccarini: «Profondissimo dolore»

Domenica 24 Ottobre 2021, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 22:41

FOLIGNO - Un tragico incidente stradale ha stroncato domenica la vita del consigliere comunale di Foligno Ivano Ceccucci. Per cause in fase di accertamento c’è stato uno schianto tremendo che ha coinvolto Ceccucci mentre era in modo e un’autovettura. Stando alle prima informazioni la due ruote è addirittura finita sotto il veicolo. Lo schianto è avvenuto sulla Rieti Terni, all’altezza del bivio per Contigliano. La zona è stata raggiunta da carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Il consigliere comunale centauro ha riportato ferite gravissime e i disperati tentativi di strapparlo alla morte non sono serviti a nulla. Profondissimo dolore è stato espresso a nome della città dal sindaco di Foligno Stefano Zuccarini.