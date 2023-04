Domenica 23 Aprile 2023, 07:30

PERUGIA - Movida violenta: due parole purtroppo sempre più abbinate per colpa di episodi e atteggiamenti che avvengono soprattutto nelle notti di festa e dei fine settimana.

Anche nel corso del week end che sta andando in archivio, purtroppo, certe situazioni si sono riproposte.

Due ragazzi sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia con ferite e lesioni nella serata di venerdì. Al personale medico sanitario hanno raccontato di aver subito un’aggressione a seguito della quale hanno dovuto far ricorso proprio alle cure mediche.

Sul fatto, secondo quanto si apprende, sono in corso indagini da parte della squadra volante della questura.

GIOVANI ARMATI

Ma non finisce qui, dal momento che c’è anche chi non ha compiuto materialmente violenze ma che rappresenta un pericolo più che potenziale, se viene sorpreso in giro armato.

I militari della stazione carabinieri di Castiglione del Lago negli ultimi giorni hanno proseguito l’attività di prevenzione con particolare attenzione agli orari serali e notturni.

Nella serata tra venerdì e sabato un venticinquenne del posto, sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello dotato di una lama lunga quasi 9 centimetri. L’arma bianca era occultata all’interno dell’abitacolo del veicolo; il giovane non ha addotto alcuna spiegazione che giustificasse il possesso del coltello ed è quindi stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.

Ma, e forse è la cosa più preoccupante, sembra proprio non essersi trattato di un caso. Dal momento che, nelle stesse zone e agli stessi orari, un altro giovane è stato sorpreso armato.

In questo caso l’età è ancora più bassa del precedente, dal momento che si parla di un diciottenne.

Secondo quanto si apprende, il diciottenne si trovava all’esterno di una discoteca nel territorio di Castiglione del Lago ed è stato sottoposto a un controllo di routine, proprio per evitare che le situazioni di violenza possano esplodere dentro e fuori dai locali.

Nel corso dei controlli, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello a scatto con lama lunga circa 10 centimetri. Il coltello è stato rinvenuto nel corso di una perquisizione personale ed era occultato all’interno della tasca della felpa che il giovane stava indossando ed è scattata anche per lui la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia.