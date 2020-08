Perugia, alla movida senza mascherina: multati tre ragazzi

PERUGIA -Controlli interforze a Perugia per il rispetto delle norme anti Covid e prime multe a chi non indossa la mascherina. Polizia, carabinieri, finanza, polizia locale, polizia provincale, Protezione civile e 118 sono stati

impiegati secondo la pianificazione organizzata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla prefettura di Perugia. In Piazza Danti, in particolare, nota zona di maggior afflusso e stazionamento dei giovani nelle serate di movida, la Protezione Civile ha posizionato uno stand per l'informazione, alla sensibilizzazione sul tema ed alla distribuzione delle mascherine . Durante il servizio sono state emesse tre sanzioni per aver omesso l'utilizzo dispositivo di protezione nonostante il previo ammonimento

