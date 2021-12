Morta l'avvocatessa Paola Costantini, l'Ordine: "Professionista seria, preparata e corretta. Esempio di indiscussa professionalità"

TERNI Il mondo forense ternano piange per la morte di Paola Costantini, avvocatessa scomparsa all'età di 55 anni. L'ordine degli avvocati nel darne notizia la ricorda come una "professionista preparata, seria ed estremamente corretta". "La dignità con la quale ha affrontato gli ultimi anni della professione, nonostante le difficoltà della malattia partecipando sino all’ultimo ai corsi di formazione per adempiere agli obblighi deontologici - scrive ancora l'ordine degli avvocati nel formulare le proprie condoglianze alla famiglia - sono il più grande esempio della sua indiscussa professionalità". A ricordarla con affetto anche l'Aiga, l'Associazione italiana giovani avvocati di Terni e l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. I funerali si svolgeranno domani, sabato 18 dicembre, alle 14 nella chiesa del Sacro Cuore.