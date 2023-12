Montecastrilli, ferisce il datore di lavoro con una roncola. Denunciato un quarantunenne

MONTECASTRILLI Colpisce il datore di lavoro con una roncola. Denunciato per lesioni aggravate un marocchino di quarantun'anni. A monte del gesto, una discussione per motivi economici. Un'aggressione in piena regola, avvenuta la sera del 22 dicembre, quando un trentottenne si è presentato alla stazione dei carabinieri di Montecastrilli chiedendo soccorso per una brutta ferita alla mano.

Soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria di Terni, dopo aver ricevuto le cure del caso l'uomo ha raccontato la sua versione dei fatti.

Tutto avrebbe avuto origine da una discussione per soldi con un connazionale e suo dipendente.

Un'escalation verbale culminata con un colpo di roncola.

I militari della nucleo operativo della compagnia di Amelia e della stazione di Montecastrilli hanno subito individuato l'aggressore, di professione taglialegna, ancora nella sua abitazione, teatro dei fatti. Insieme a lui, hanno trovato anche la roncola, lunga oltre 40 centimetri, con cui il marocchino aveva colpito il principale.

I carabinieri hanno posto sotto sequestro l'arma e denunciato il quarantunenne. Il ferito è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.