Sabato 30 Settembre 2023, 08:25

TERNI Bebe chiama e Terni risponde. «Competere davanti alla nostra gente sarà fantastico. Gli Europei di Terni del 2018 restano uno dei migliori ricordi della mia carriera». Bebe Vio chiama a raccolta il pubblico ternano e infiamma l'attesa per i Mondiali di scherma paralimpica che dal 3 all'8 ottobre si terranno nel nuovo Pala Terni. La più attesa, naturalmente, è proprio Bebe Vio. La campionessa azzurra ha trionfato nella tappa di Coppa del Mondo a Busan, in Corea del Sud, ottenendo il quarto oro consecutivo (su altrettante prove) da quando ha ripreso a gareggiare lo scorso marzo dopo uno stop di quasi due anni a causa della sublussazione del gomito nella finale a squadre ai Giochi di Tokyo.

Un'assenza dalle gare che l'aveva fatta crollare nel ranking mondiale, ma adesso con questi quattro ori è tornata tra le prime cinque del mondo. E ora i mondiali a Terni: «Sono davvero emozionata - dice Bebe Vio - il Mondiale di Terni rappresenta per me un traguardo davvero speciale. Se non consideriamo le Paralimpiadi di Rio e Tokyo, le due gare più belle che conservo nel cuore e nei ricordi sono i Mondiali di Roma 2017 e gli Europei di Terni 2018. Credo che i tifosi ternani porteranno un'enorme energia e una spinta speciale a me e a tutta la squadra italiana. Sogno soprattutto le gare a squadre: vogliamo arrivare insieme, come squadra, alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 e per questo chiedo al pubblico di sostenerci in questa meravigliosa avventura». Bebe Vio è la punta di diamante del Mondiale italiano ma a Busan sono arrivate anche le medaglie di Andrea Mogos, Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi che vorranno dire la loro sulle pedane del Pala Terni.Un evento che coinvolge la città a tutti i livelli. I cinque Club Lions della provincia (Terni Host, Sangemini Interamna, Terni San Valentino, Narni e Norcia) hanno donato al Circolo Scherma Terni una carrozzina paralimpica del valore di duemila euro per permettere agli atleti con disabilità di poter praticare questo sport anche dopo i Mondiali. La consegna ci sarà domenica 1° ottobre, un'opportunità per inaugurare la nuova area dining del Palazzetto della Scherma e soprattutto per incontrare gli azzurri.«Viviamo questo momento con entusiasmo e orgoglio - dichiara il presidente del comitato organizzatore, Alberto Tiberi - un ringraziamento alla Fondazione Carit per l'incessante sostegno. Questi Mondiali non sono solo una celebrazione dello sport, ma un'occasione per mostrare al mondo l'unicità e la bellezza di Terni. La conferenza di presentazione di lunedì 2 ottobre rappresenta l'inizio ufficiale di questa festa, l'emissione del primo francobollo dedicato a Terni è un tributo tangibile al duro lavoro di tante persone coinvolte nell'organizzazione di questo grande evento».