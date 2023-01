La ministra Bernini parteciperà all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Perugia

PERUGIA - Sarà la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, l'ospite della cerimonia di inaugurazione del settecentoquindicesimo anno accademico dell'Università degli Studi Perugia, in programma per lunedì 23 gennaio. Lo ha annunciato il rettore, Maurizio Oliviero, delineando il programma della giornata. La cerimonia si terrà nell'Aula Magna dell'Ateneo, a palazzo Murena, come da tradizione. Il programma prevede anche la prolusione del professor Ferdinando Treggiari, ordinario di Storia del diritto medievale e moderno del dipartimento di Giurisprudenza. E nel corso della cerimonia interverranno anche Francesca Volentiera, in qualità di rappresentante del personale dell'ateneo, Matias Cravero presidente del Consiglio degli studenti e Chiara Gerriets studentessa Erasmus. La cerimonia sarà preceduta alle 8,45 dalla celebrazione di una messa, officiata dall'arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis nella chiesa dell'Università.