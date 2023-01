Presentato il polo universitario interateneo alla presenza del ministro Bernini. Sette nuovi corsi

RIETI - Presentato questa mattina il polo universitario interateneo alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Saranno sette i nuovi corsi.

La nota del presidente commissione bilancio della Regione Fabio Refrigeri

«Finalmente a Rieti c’è una università vera con un’offerta formativa in grado di attrarre studenti non solo da tutta Italia.

La presentazione del Polo Universitario interateneo di questa mattina alla presenza della neo ministra dell’Università e della Ricerca Bernini è la conclusione di un lungo percorso e di un lavoro di anni, molto spesso lontano dalle luci dei riflettori. Tra lo scetticismo di molti e grazie al lavoro di squadra, oggi Rieti taglia un traguardo impensabile solo qualche anno fa e che pone le basi affinché il capoluogo sabino possa avere un ateneo in grado di reggere il confronto con altre realtà del centro Italia. Sono certo che chi oggi ha l’onore di inaugurare questo Polo non disperderà un’opportunità imperdibile per il nostro territorio che molto deve alla sensibilità dei rettori de La Sapienza e della Tuscia, Antonella Polimeni e Stefano Ubertini, ma soprattutto alla lungimiranza di Fabio Melilli, alla disponibilità della giunta Zingaretti, tra cui soprattutto Claudio Di Berardino, senza dimenticare la dirigenza della Asl di Rieti con il suo direttore Marinella D’Innocenzo senza di cui la clinicizzazione non sarebbe stata possibile».

La nota della Asl

Con l’avvio del percorso di integrazione con Sapienza Università di Roma per la clinica, la didattica e la ricerca, attraverso la clinicizzazione delle prime due Unità operative complesse di Otorinolaringoiatria e Telediagnostica, che saranno così a ‘direzione universitaria’, si dà attuazione ad un progetto di cui a Rieti si parla da quarant’anni e in cui questa Direzione ha creduto e investito sin da subito. Tale alleanza sarà un valore aggiunto per il Sistema Sanitario Regionale e per il Sistema Universitario pubblico e permetterà alla Asl di Rieti di aumentare le proprie potenzialità affermandosi nel panorama sanitario come sede per la clinica, la didattica e la ricerca. Obiettivo fondamentale è far diventare l’Azienda sede di un percorso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Sapienza attraverso la progressiva clinicizzazione delle Unità Operative, anche prevedendo alcune specialità ancora non presenti ma necessarie alla trasformazione armonica in una logica d’integrazione con l’Università. Inoltre, con la realizzazione del nuovo ospedale di Rieti, in cui è prevista anche la costruzione di un’area dedicata ai laboratori di ricerca e definita la configurazione strutturale che consentirà una redistribuzione degli spazi, sarà ulteriormente facilitata l’integrazione e l’innovazione tra Asl Rieti e Sapienza. In quest’ottica è indispensabile che il processo d’integrazione con Sapienza e di trasformazione progressiva di clinicizzazione delle strutture Asl comprenda anche la rete dei servizi territoriali per assicurare ai pazienti la continuità ospedale-territorio e i percorsi di cura organizzati per livelli d’intensità di cura e assistenza nonché per rafforzare gli interventi di prevenzione rivolti alla persona in una visione “One Health” e di equità. La Asl di Rieti, attraverso i suoi servizi e ambiti di competenza e grazie anche alla esperienza consolidata dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie contribuirà alla qualificazione del percorso formativo degli studenti dei corsi di Laurea di Sapienza, nonché all’aggiornamento delle conoscenze e competenze degli operatori sanitari afferenti alla Asl stessa che concorrerà all’offerta formativa di Sapienza, con il coinvolgimento dei suoi dipendenti nelle attività didattiche, di coordinamento delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, nonché di tutoraggio, previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Il personale della Asl di Rieti, oltre ai docenti universitari, potrà svolgere l’attività didattica con incarichi di docenza, tutoraggio e altre attività formative identificate, disciplinate e coordinate da Sapienza.