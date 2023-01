Inaugurazione anno accademico Unipg, Oliviero: «Trentamila iscritti, sono i risultati di una grande comunità»

PERUGIA - «L'Ateneo ha raggiunto 30 mila giovani, con gli immatricolati che hanno superato le 10 mila unità, alzando anche il numero dei laureati in corso, con il 76% di loro che hanno trovato poi subito occupazione», sono alcuni dei numeri che ha rimarcato il rettore Maurizio Oliviero in occasione dell'inaugurazione del 715esimo anno accademico dell'Università di Perugia. «Numeri che ci gratificano - dice Oliviero - ma non sono risultati di un rettore, piuttosto di una grande comunità che a partire da una storica tradizione guarda al futuro per un Ateneo che può e deve essere

punto di riferimento per il territorio e il Paese e con una importante dimensione internazionale». Alla cerimonia ha preso parte anche il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. «Sul diritto allo studio il governo ha già fatto tanto, ma non è mai abbastanza», il messaggio del ministro Bernini.