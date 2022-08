Mercedesz Henger alla scoperta delle bellezze ternane con Zio Command

Terni- "Sono tornata in quel di Terni a trovare il vostro amato Zio Command"- così Mercedesz Henger, modella ed influencer, nonchè figlia d'arte della famosa Eva, scherza sui social ritraendosi in compagnia di Samuel Comandini, per tutti Zio Command, noto personaggio pubblico a Terni. Proprio ieri sera, la sua band, Zio Command Band, ha fatto tappa a Foce d'Amelia per il Summer Tour 2022. I due si sono conosciuti grazie ad Eva (Henger), che era stata subito colpita dalla simpatia di Samuel durante un soggiorno a Sharm El Sheikh.

Poi il giro in elicottero alla scoperta delle bellezze dell'Umbria, partendo dall'Aviosuperficie di Terni.



Nei video è facile riconoscere diversi scorci della città, il monte ‘La Croce’ ed i salti della Cascata delle Marmore, che sicuramente potranno godere di ulteriore visibilità, visto il seguito che Mercedesz ha sul suo canale Instagram (820 mila follower).Poi scherza ancora, mentre si cimenta nel rafting, "tanto per continuare a fare cavolate, visto che non rischiavo la vita da qualche giorno"- dice la finalista dell'Isola dei Famosi 2022.Intanto Samuel si dichiara soddisfatto delle serate in musica che sta portando in giro per l'Italia con la sua band. Grandi risultati anche sui social, dove vanta 261,6K di follower (TikTok) e 132mila (Instagram).