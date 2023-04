Walter Nudo oggi, la nuova vita da life coach: l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi svela alcuni retroscena

Giovedì 27 Aprile 2023, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 10:48

Walter Nudo, vincitore del GF Vip 3, ha lasciato la televisione nel 2021 ma è ancora molto attivo sui social, soprattutto ora che è ricominciato un altro programma tv molto famoso al quale lui stesso ha partecipato in passato: L'Isola dei Famosi. Recentemente, Walter ha pubblicato un video su TikTok dal titolo "Ecco quello che non sai su L'Isola dei Famosi". Nel breve video, ha parlato della sua esperienza nella prima edizione del programma condotta all'epoca da Simona Ventura.

Walter Nudo ha raccontato che i naufraghi hanno un incontro settimanale con un coach speciale, che può aiutarli ad affrontare al meglio la settimana e l'esperienza in generale sull'isola. L'uomo ha spiegato che incontrare il coach gli ha permesso di vincere l'Isola dei Famosi con quasi il 90% dei voti. Il coach non diceva loro cosa fare, "ma ti metteva in condizione di capire cosa fare nella vita".

Foto: Kikapress Music: Korben

