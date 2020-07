© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Tempi lunghi e forse pochi soldi a disposizione per asfaltare l'area dello Staino e così la proposta del Comune per il mercatino del mercoledì diventa la chiusura di viale Centurini. Gli operatori ambulanti non ci stanno e tornano a chiedere La Passeggiata. Tira e molla infinito con i commercianti che trovano sempre maggiori difficoltà il mercoledì mattina nella nuova area destinata al mercatino. Area non attrezzata dove è anche difficile muoversi tra breccino e condizioni igieniche precarie che gli operatori pagano a caro prezzo.«I clienti sono diminuiti, la gente non viene e soprattutto le persone anziane hanno difficoltà a camminare - dice Nadia Leonardi - dobbiamo tenere sempre accesi i generatori perchè non c'è corrente e al primo soffio di vento si alza un gran polverone. La nostra paura è che stiamo solo perdendo tempo e tra poco saremo costretti a chiudere». L'ennesimo incontro tra le delegazioni sindacali e l'assessore al Commercio, Stefano Fatale, ha portato a una nuova ipotesi che però sembra trovare grandi ostacoli dal punto di vista di gestione del traffico.Dalla nuova planimetria disegnata dai tecnici del Comune l'idea è quella di destinare al mercato la zona già asfaltata del parcheggio e la corsia lungo la zona sterrata. Soluzione che porterebbe alla chiusura del traffico in viale Centurini e la necessità di deviare le auto lungo via Farini, bloccando di fatto un'arteria importante come via Martin Luther King tra l'altro in una zona molto vicina all'ospedale. E l'idea di asfaltare l'area sterrata? La questione sarà rimandata dopo la graduatoria e le relative verifiche per capire quanti banchi effettivamente dovranno trovar posto. Solo a quel punto si potrà capire lo spazio esatto da asfaltare. Tempi che allontanano una risoluzione del problema, considerando anche che a novembre torneranno gli operatori degli spettacoli viaggianti, circo e luna park, con cui gli ambulanti dovranno fare i conti. Così torna di moda La Passeggiata. In una lettera indirizzata al sindaco e all'assessore Fatale, Anva, Fiva, GOIA e Ana scrivono: «Comprendendo le difficoltà finanziarie legate al reperimento dei fondi necessari ed i conseguenti vincoli operativi per svolgere i necessari lavori, proponiamo di trasferire temporaneamente il mercato ai Giardini della Passeggiata, non ritenendo la soluzione di viale Centurini adeguata e coerente. Proposta finalizzata a garantire adeguate condizioni di lavoro per gli operatori e la sopravvivenza di questo importante mercato». Conferesercenti è pronta a chiedere un'audizione in consiglio comunale: «Per il riposizionamento del mercatino alla Passeggiata, alla luce delle difficoltà riscontrate nell'area dello Staino» conferma Daniele Stellati.