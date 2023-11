Umbrialibri, Matthew Lee in concerto a Terni

Terni -

Palazzo Gazzoli a Terni ospiterà, venerdì 1 dicembre alle ore 21.30, “Solo piano” concerto del pesarese Matthew Lee inserito nel programma di Umbrialibri.

Nel 2010, dopo essersi laureato in Giurisprudenza all’Università di Urbino, debutta negli Stati Uniti al “Cincinnati Blues Festival” al fianco di grandi nomi del blues americano. Successivamente il tour lo porta ad esibirsi regolarmente oltre che in Europa anche in Russia, Emirati Arabi, Cina e Africa.

Nel 2015 esce l’album “D’altri Tempi”, pubblicato con la storica etichetta milanese Carosello Records e con il singolo “È tempo d’altri tempi” è il vincitore assoluto del Coca Cola Summer Festival per la categoria giovani e viene definito “il nuovo fenomeno italiano del rock'n'roll”.

Sono ormai famose le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni, tanto che l'aeroporto di Bruxelles lo ha nominato Ambasciatore dell'aeroporto Charleroi, dove spesso si ferma in occasione delle trasferte all’estero.

Alla fine del 2020 è uscito l’album “Rock & Love” per la Decca Records (Universal).

Attualmente Matthew ha 7 album all'attivo e con la sua band è in tour in tutto il mondo, con date in calendario in Francia, Svizzera, Stati Uniti, Dubai, oltre che in Italia.

A Terni Matthew Lee eseguirà brani originali, grandi classici del rock'n'roll e alcune rivisitazioni di grandi successi italiani.

Il concerto è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su umbrialibri.it.