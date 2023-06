Domenica 11 Giugno 2023, 09:25

Dieci volte più potente della cocaina, ha effetti più lunghi e decisamente più devastanti per chi l'assume. Questa è la shaboo, conosciuta anche come “droga dei filippini”. Ed in effetti sono originari di quelle isole del Sudest asiatico gli uomini pizzicati nel parcheggio di un centro commerciale di Magione nel pomeriggio di venerdì. Un controllo come tanti messo in atto dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Città della Pieve insieme ai colleghi della Stazione carabinieri del luogo. Erano in tre dentro quella macchina in sosta: uno alla guida, altri due sui sedili posteriori. Un modo per lo meno inconsueto di occupare un'auto. A meno che non si aspetti qualcuno, dandogli la possibilità di salire e scendere senza problemi e rapidamente. Ma sono arrivati i militari e li hanno sorpresi con le dita nella marmellata. Alla vista delle pattuglie dell'Arma uno dei due che stava dietro ha perso la calma e si è disfatto di una bustina di cellophane, lasciandola cadere sul pavimento dell'abitacolo. Una reazione che l'ha tradito insieme ai suoi sodali. Un accenno di nervosismo da capire perquisendo il veicolo e gli individui a bordo. Tutti filippini: un 48enne ed un 53enne già noti alle forze dell'ordine, ed un 41enne. Avevano nella loro disponibilità quattro involucri di cellophane contenenti complessivamente 1,13 grammi di shaboo e materiale per il consumo: un accendino modificato e due cannucce per inalare le esalazioni dello stupefacente. A quanto sembra di capire portavano dietro tutto il necessario per la cessione ed il consumo “on the road” di questa micidiale sostanza. In seguito i carabinieri sono andati a Perugia, a casa del filippino al volante e qui hanno recuperato un bilancino di precisione. Per il terzetto è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia in accordo con l'autorità giudiziaria. E' ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione a fini dispaccio ai sensi del Testo unico degli stupefacenti, Sequestrati droga, bilancino e strumenti per il consumo. La shaboo è una metanfetamina, un prodotto sintetico diffuso in Asia, soprattutto in Thailandia e Filippine, ma si sta diffondendo anche in Italia. Anni fa i Nas intercettarono una maxi spedizione di 230 grammi destinata alle piazze di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno. Si presenta sotto forma di cristalli, è inodore (dunque difficilissima da intercettare alle frontiere con i cani), in prevalenza viene fumata, le conseguenze sono visibili anche dopo l'assunzione di quantità minime. Può causare euforia, annullare fame e senso di fatica per diverse ore, portare a comportamenti violenti, ansia, paranoia, confusione. Effetti collaterali: convulsioni, perdita di denti e capelli, per alcuni la deformazione del viso, disturbi della personalità solitamente preceduti da condizioni di euforia ed apparente lucidità. Una volta provata, molto difficile farne a meno. Il costo di un decimo di grammo, in pratica di una dose, si aggira sui 40-50 euro. La metà circa di quanto si spenderebbe per un grammo di cocaina.