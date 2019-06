Terni dice addio a Giorgio Sidori, meglio conosciuto come "Charly". Ricoverato da diversi mesi al Santa Maria di Terni, Charly ha salutato la sua amata città nella notte tra giovedì e venerdì. Memoria storica della Maroso calcio, la squadra simbolo del quartiere Borgo Rivo dove è cresciuto, Sidori aveva 74 anni. Da tempo ormai non si vedeva più in giro in sella alla sua inseparabile bici. Pelliccia e chioma biondo platino, Charly non perdeva occasione di parlare dei mitici anni della Maroso, ma era anche un appassionato della Ternana. Terni, dopo "Melone" e "Aldino", saluta un altro pezzo di storia popolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA