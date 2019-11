Lugnano in Teverina,4 Novembre: il Comune pianta 51 ulivi per ricordare i caduti delle guerre mondiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUGNANO IN TEVERRINA Cinquantuno ulivi, uno per ognuno dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale saranno piantumati dall'amministrazione comunale per ricordare i lugnanesi morti durante i conflitti bellici. L'iniziativa, annunciata dall'amministrazione, cade in occasione della Festa del 4 Novembre che verrà celebrata anche a Lugnano in Teverina con un programma denso di iniziative.Tra queste spicca la piantumazione degli ulivi al parco che già ospita la collezione mondiale. «Abbiamo già iniziato a piantarli – riferisce il vice sindaco Alessandro Dimiziani che aggiunge: "Ci è sembrato un gesto importante che va ad aggiungersi ad un altro simile che fu fatto molti anni fa dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando furono piantati tigli in numero uguale ai caduti di quella guerra». Altra iniziativa di spicco messa in piedi dalla giunta Filiberti è l'organizzazione della mostra dal titolo "Il ruolo delle donne durante la grande guerra" che verrà aperta domenica pomeriggio al palazzo ex Fabbrica.L'esposizione, spiega il Comune, è stata ideata ed organizzata da Maria Canale e nasce da una ricerca iniziata nel 2014 in occasione del centenario della Grande Guerra 1914-2014. La mostra, che approda a Lugnano in Teverina dopo aver girato numerose città italiane, è strutturata in un percorso che ha fatto scoprire all'autrice molte figure femminili straordinarie che in quel periodo difficile e complesso hanno compiuto, in ogni ambito, grandi imprese diventando esempi da emulare.Foto e documenti raccontano le terribili violenze e gli stupri che molte donne dovettero subire in silenzio. "Erano donne di cultura e nazionalità diverse – spiega la curatrice - con religione e aspirazione politica differenti, laureate o analfabete, scienziate o operaie, donne medico o postine, crocerossine e infermiere, giovani e anziane, italiane, russe, francesi e americane, tedesche e inglesi, polacche, olandesi, armene e canadesi, tutte donne, disperatamente donne e fortissimamente donne". La mostra è costituita da quattro tematiche ovvero "le donne fra pacifismo e interventismo"-"associazionismo e interventismo"-"le donne e il lavoro"-"moda e propaganda". L'inaugurazione prevede anche un piccolo convegno con interventi della prof.ssa Canale, della prof. Adriana Balzarini storica ed esperta di donne e sport e della prof. Vera Barbini, storica ed esperta del territorio.Altre iniziative segnalate dal Comune riguardano la mostra fotografica di Patrizia Savarese "Cartoline romane" che si apre domani alla Minigallery, insieme alle celebrazioni religiose per la festa di Ognissanti, e l'edizione annuale dell'evento sportivo del Borghi più belli d'Italia che coniuga sport, cultura e arte per fare attività fisica all'aria aperta nelle cornici più affascinanti del nostro Paese.Il circuito Byc Training toccherà i monumenti più importanti come la Chiesa Collegiata, la chiesa ed il convento di San Francesco e ambienti alla aperto come il Parco degli Ulivi con le guide locali Antonio Santilli e Sonia Trenta che illustreranno il borgo attraverso le cuffie ai partecipanti, + tra un esercizio fisico e l'altro.A questo link il programma completo https://www.facebook.com/alessandro.dimiziani/posts/10215906921566149