Lucarelli dopo il 3 a 0 della Ternana sulla Paganese: «In due partite non abbiamo subito gol. Soddisfatto per la maturità»

PAGANI - La Ternana per la prima volta nella storia, conquista la vittoria in casa della Paganese. Tre a zero il risultato finale con le reti firmate da Vantaggiato, Damian e Falletti, tutte nel primo tempo.E, in attesa dello scontro con il Palermo allo stadio Liberati, previsto per mercoledì prossimo, l'allenatore Cristiano Lucarelli analizza la partita: «Scrivetelo che la Ternana non aveva mai vinto a Pagani, sono scaramantico e ricordatemelo pure di altre squadre -afferma Lucarelli- Sono soddisfatto per l'approccio alla partita e la mentalità espressa nel gioco. Abbiamo poi avuto la maturità nel secondo tempo di gestire il risultato, abbassandoci solo quando gli avversari sono passati al 4-3-3. Quindi non lo abbiamo deciso noi».Ma Lucarelli è felice pure per un'altra cosa: «Una volta chiuso il calciomercato comincerò a lavorare con la lista dei ventiquattro che avrò a disposizione. Tuttavia sono soddisfatto che la squadra in due partite non abbia subito gol».Chiaramente le ultime battute sono sui singoli a cominciare da Kontek: «Un ragazzo forte e pensante, che gioca con entrambi i piedi di grande prospettiva. E' un difensore ma ora ci serve in mezzo al campo. Mammarella? Pensavo che giocasse di meno invece ha resistito, E' un buon segnale. Sono contento per la prestazione di Damian e soprattutto per il gol arrivato capitalizzando una respinta su tiro di Kontek. Un'azione corale». Come quella per il gol di Vantaggiato? «Falletti predilige giocare sul centro sinistra, così Vantaggiato intelligentemente si sposta a destra». E con Furlan assistman è arrivato il gol.Mercoledì alle 15 sotto con il Palermo che oggi non ha giocato perché il Potenza aveva due calciatori positivi.