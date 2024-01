Lotteria Italia, premi da 20mila euro a Perugia, Gubbio e Orvieto. Ecco serie e numeri dei biglietti

La Lotteria Italia porta in Umbria solo le briciole. Estratti tre premi di terza categoria a Gubbio, Perugia e Orvieto. Ecco serie e numeri che valgono, per i possessori, una vincita da ventimila euro: biglietto G 118834 venduto a GUBBIO, biglietto I 137649 venduto a PERUGIA , biglietto G 212679 venduto a ORVIETO. In Umbria la vendita dei biglietti della Lotteria Italia è cresciuta del 9,9 per cento rispetto alla precedente edizione con 132.040 tagliandi venduti. La provincia di Perugia rimane davanti nella classifica delle vendite, con 70.980 tagliandi venduti (+11,1%) ma, evidenzia Agipronews, è considerevole anche la crescita a Terni dove si tocca quota 61.060 per un aumento dell’8,6%.

