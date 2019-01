Lotteria Italia, a Fabro da sempre una "sosta" vincente: «Ma il vincitore non si è fatto vivo»

FABRO (Terni) - «Ci dicono sempre: “Se vinciamo ripasseremo”. Ma non si è mai visto nessuno». E anche questa volta che è stato centrato uno dei "bersagli" più grossi della Lotteria Italia, all'area di servizio di Fabro Est, lungo l'Autostrada del Sole in direzione nord, nessuno si è fatto vivo. Qui è stato venduto il biglietto F075026 abbinato al quinto premio della lotteria che ha portato ben 500mila euro nelle tasche del fortunato vincitore che però non sembra aver sentito il dovere di ringraziare, anche solo con un messaggio, chi gli ha staccato il tagliando baciato dalla Dea Bendata.

«E' stato venduto nei giorni dell'esodo di Natale - dicono al telefono dall'area di servizio - durante i quali abbiamo lavorato molto e quasi sicuramente si tratta di una persona di passaggio". Del resto molto spesso negli ultimi anni la sosta all'area di servizio di Fabro ha regalato biglietti vincenti della Lotteria Italia anche se tra i premi di consolazione minori. Lo scorso anno uno ne venne venduto all'area di servizio Ovest, in passato diversi i tagliandi fortunati staccati anche ad Est ma mai una vincita così importante. «Le persone che ci credono si fermano appositamente», dicono ancora. E così non è escluso che tra quelli che "ci credono" ci sia anche qualche persona della zona che sapendo che la fortuna spesso imbocca l'Autostrada del Sole non abbia voluto fare una sosta proprio a due passi da casa.

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA