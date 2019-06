Ultimo aggiornamento: 12:53

TERNI E’ dall’altro capo del mondo che arriva la notizia più bella per la Terni del Triathlon e per l’Onda Nera: Lorenzo Felici conquista la Finale Mondiale IronMan di Kona. Una prestazione stellare quella del forte triatleta ternano all’Ironman Asia-Pacific Championship Cairns che gli è valsa la qualificazione per Kona 2019, la mitica gara delle gare che andrà in scena alle Hawaii. Lorenzo, che insieme al fratello Edoardo aveva già in tasca la qualificazione per il Mondiale 70.3 di Nizza, è partito alla volta dell’Australia per uno degli IronMan più duri e spettacolari del circuito mondiale, cullando il segreto di portarsi a casa la slot per un appuntamento che vale anni di sacrifici e duri allenamenti… ed il risultato è arrivato, dopo una gara fantastica che lo ha visto tagliare il traguardo al 17° posto assoluto su 1289 partecipanti. 3,9 km di nuoto, 180 km di bicicletta e 42 km di corsa lungo scenari unici ed un percorso davvero selettivo che Lorenzo, primo degli italiani al traguardo, ha chiuso in sole 9 ore, 26 minuti e 44 secondi, una prestazione imponente per l’atleta che porterà i colori del Terni Triathlon fino alla Finale Mondiale Ironman: un sogno che si avvera. “E’ stata una gara bellissima e durissima, che ho desiderato così tanto prima di partire e che sono arrivato anche ad odiare mentre la facevo, perché la fatica è stata tanta e tante sono le emozioni e le sensazioni contrastanti che si provano”- ha dichiarato Lorenzo, subito dopo aver tagliato il traguardo. “La gara è andata molto bene: sono riuscito a gestire le forze e mantenere sempre una buona lucidità mentale che mi ha permesso di ottenere un’ottima prestazione. Questo risultato ha dato senso a centinaia di chilometri percorsi in acqua, in sella e di corsa per tutto l’inverno!”.