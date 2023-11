Martedì 7 Novembre 2023, 08:45

SPELLO . Panico in una abitazione di Spello per questioni di eredità: padre litiga col figlio ed esplode un colpo di pistola (a salve) al suo indirizzo. Intervengono i carabinieri della compagnia di Foligno che denunciano l’uomo, un 74enne, a piede libero. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno, nel corso di un intervento a Spello, in provincia di Perugia, a seguito di segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata un uomo italiano 74enne. I militari, giunti presso l’abitazione dell’uomo, hanno accertato che quest’ultimo, nel corso di una lite avvenuta con i propri familiari (residenti in altro Comune) per questioni legate alla suddivisione di un lascito ereditario, ha prima aggredito fisicamente il figlio e poi ha esploso al suo indirizzo un colpo di pistola. L’arma in questione – ricostruisce una nota del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri - è risultata essere una pistola scacciacani calibro 8 millimetri, con canna ostruita ma priva del tappo rosso. L’esplosione del colpo ha causato un grande spavento al figlio ed alla propria coniuge presente alla discussione, oltre al fatto che entrambi sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Foligno, riportando lievi lesioni. Al termine degli accertamenti la pistola, con il relativo munizionamento a salve, è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Spoleto. L’azione di controllo del territorio e l’impegno nella prevenzione e repressione dei reati proseguirà da parte dei carabinieri della Compagnia di Foligno, al comando del maggiore Giuseppe Agresti, senza soluzione di continuità. Azioni che quotidianamente vengono poste in essere in tutti i territori e le realtà che compongono la giurisdizione che fa capo agli uffici dell’Arma di via Garibaldi a Foligno. Risultati importanti come dimostrato con le operazioni antidroga condotte in porto negli ultimi giorni.