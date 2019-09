Ultimo aggiornamento: 09:42

Doriana Musacchi lascia la Lega e annuncia il passaggio al Gruppo Misto. Le ragioni dell'addio sono statescritte in una lettera che Il Messaggero ho potuto leggere. Con la Musacchi salgono a quattro i consiglieri comunali di Palazzo Spada che hanno lasciato la Lega nel giro di un anno: Fiorini, Pincardini e Leonelli.«I personalismi e le correnti - si legge nella lettera - stanno deteriorando la spinta di novità, che è stata la vittoria del progetto politico di Leonardo Latini. A mio avviso - prosegue la lettera - non credo che i problemi di Terni possano essere risolti con persone che non conoscono il territorio». Una scelta «sofferta» comespiga la Musacchi. «Ho sempre anteposto gli interessi della comunità a quelli personali. Questi valori per me fondamentali non sono più presenti all'interno della classe dirigente della Lega ternana per continuare il mio impegno civico».