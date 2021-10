Le storie di Erminia Frezzolini e Nera Marmora in un recital a Palazzo Mazzancolli

Giovedì 7 Ottobre 2021, 20:31

Terni aderisce alla “Domenica di Carta”, iniziativa promossa dal Ministero della cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico custodito nelle biblioteche e negli archivi statali. L’appuntamento è per domenica 10 ottobre 2021, alle ore 17, a Palazzo Mazzancolli, sede dell’Archivio di Stato di Terni, con il recital “Elette cantatrici – Respiri di passione – Erminia Frezzolini e Nera Marmora” dedicato alle due cantanti, nate rispettivamente ad Orvieto e a Terni, che hanno calcato i palchi della lirica di tutto il mondo. Continuando il percorso sulla storia del teatro a Terni, il “Progetto Mandela” confeziona l’evento dedicato a due figure femminili umbre partite alla conquista dei palcoscenici intrenazionali. Letture, musica e arie dal repertorio delle due “Cantatrici” faranno rivivere aspetti significativi della loro vita e della loro arte. A narrare le vicende di Nera Marmora e Erminia Frezzolini: Elisa Gabrielli e Cecilia Di Giuli. Arabella Kramer, Maela Nicoletti e Gianmarco Latini Mastini, saranno accompagnati al pianoforte dal Maestro Stephen Kramer. Irene Loesch cura la drammaturgia e la messa in scena del recital. Alla fine dell'esibizione l'Archivio di Stato organizza una visita guidata alla mostra “Melodrammatica” arricchita da documenti riguardanti i due soprano. L'evento è realizzato dall'Archivio di Stato di Terni in collaborazione con Progetto Mandela e Istituto musicale Giulio Briccialdi, con il supporto della Casa Delle Donne. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite mail: progetto.mandela@gmail.com