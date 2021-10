Michele Spaccarotella al Caffè del Corso per presentare il suo libro "Il piacere digitale"

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 21:53

TERNI – «Siamo al centro di una rivoluzione digitale non ancora terminata ma che ha cambiato il nostro modo di relazionarci, di percepire noi stessi, l’altro e il mondo esterno. La contrapposizione tra reale e virtuale ha perso di significato: la nostra vita è perennemente Onlife. Viviamo connessi e gli smartphone rappresentano ormai un’estensione della nostra identità». Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta romano, docente di psicosessuologia all’Iiss (Istituto italiano di sessuologia scientifica), spiega il senso del suo libro “Il piacere digitale”, Giunti Editore. Una sorta di guida per vivere al meglio un mondo “iperconnesso”, che verrà presentata giovedì 7 ottobre 2021 (alle ore 18) al Caffè del Corso, in pieno centro a Terni, dalla psicologa Maria Gloria Luciani in presenza dell’autore e della giornalista Sonia Montegiove. Nel libro Spaccarotella esplora le interazioni tra internet e gli individui, ponendosi come una “bussola” in un mare di opportunità ma anche di pericoli. L’intento è aiutare il lettore a sviluppare un corretto rapporto con la tecnologia per sfruttarne le potenzialità. Fin dall’inizio viene presentata la corretta terminologia relativa alle pratiche che contraddistinguono il digitale e che verranno “dissezionate” nell’opera. L’elenco è ricco e articolato: si parte spiegando che cosa si intende per sexting, passando a cos’è l’image crafting. Nella vita l’autore si occupa di ricerca e clinica nel campo della dipendenza sessuale: si sofferma a guardare come è cambiato il modo di porsi e di corteggiarsi. Al posto delle poesie degli anni Ottanta e dei mazzi di rose ora si procede a suon di emoticon e di «mi piace».

“Il piacere digitale” fa parte della collana Giunti “Sesso: alla scoperta del piacere” insieme a “Il piacere maschile” di Fabrizio Quattrini e “Il piacere femminile” di Ilaria Consolo.