Terni, lavori in corso: ufficio postale di piazza Solferino chiuso fino a lunedì

L’ufficio postale di piazza Solferino si rifà il look. Da qualche giorno gli utenti di uno degli sportelli “più frequentati” della città si sono trovati le porte sbarrate. Teli e impalcature, infatti, fanno bella vista di se stessi dentro e fuori dall’immobile. Sulle porte dell’ufficio c’è l’avviso che spiega che sono in corso lavori infrastrutturali. Nonostante il “dispiegamento” di attrezzature che potrebbe far immaginare a un intervento piuttosto consistente e lungo, l’opera dovrebbe essere conclusa nell’arco di una settimana. Per lo meno queste sono le intenzioni. Nell’avviso, infatti, si parla di una chiusura temporanea dall’8 al 15 ottobre.



Vista la mole dell’utenza che accoglie questo ufficio, per tamponare eventuali disagi ai cittadini, per questa settimana vengono offerte delle “alternative”. Sempre nell’avviso affisso alle porte dello sportello, si legge che la posta in giacenza è disponibile presso l’ufficio di Terni 1, in via della Bardesca che è anche quello più vicino rispetto a piazza Solferino, ed è aperto dal lunedì al venerdì alle 8,20 alle 19,05, fruibile, quindi anche nel pomeriggio.

Gli utenti però possono recarsi anche nell’ufficio postale di via Catalochino, dalle 8.20 alle 13,35. Anche questo è chiuso il sabato.



L’ultima volta che le “Poste” di piazza Solferino sono rimaste chiuse risale a maggio scorso quando l’ufficio rimase interdetto due ore per sanificazione a causa di un caso di positività al Covid. Qualcuno, in questi giorni, passando davanti all’ufficio ha pensato che si trattasse di un caso analogo, sperando di poter accedere agli sportelli nell’arco di poche ore e invece è rimasto deluso. Prima di lunedì l’ufficio non riaprirà al pubblico.