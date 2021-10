Lascia la fidanzata per messaggio ma lei teme che voglia suicidarsi: L'equivoco risolto dai carabinieri

Lunedì 25 Ottobre 2021, 16:21

TERNI - Quel messaggio inviato alla fidanzata è stato fonte di un grosso equivoco.

Lei, spoletina, temendo che quel "voglio farla finita" dell'uomo si riferisse a intenzioni suicide, ha dato l'allarme ai carabinieri di Terni. Intervenuti alla stazione ferroviaria alla ricerca di quell'uomo che, secondo la fidanzata, era in procinto di compiere insani gesti.

Le ricerche fatte insieme a personale della polfer, hanno consentito ai carabinieri di rintracciare dopo poco l’uomo nei pressi del binario 2 della stazione ferroviaria. Alla domanda dei motivi per i quali volesse uccidersi l’uomo, stupito, riferiva di non avere alcuna insana intenzione ma che, probabilmente, l’incomprensione derivava dal messaggio inviato poco prima alla donna che testualmente citava la frase "voglio farla finita". Ben intendendo lui di voler interrompere la relazione amorosa e non certo di volersi suicidare. A quel punto l’uomo è stato fatto partire col treno per la destinazione della quale aveva già comprato i biglietti.