La Ternana trova il riscatto ad Alessandria con Donnarumma show

Ad Alessandria va in onda il Donnarumma show. L'attaccante firma la doppietta che consente alla Ternana di tornare alla vittoria sconfiggendo per 2 a 0 i grigi allenati da Longo. Lo fa capitalizzando due magnifiche giocate timbrate Falletti e Partipilo che confermando la bontà del reparto offensivo rossoverde. Sul vantaggio, Falletti sventaglia un pallone in maniera fenomenale che l'attaccante infila in rete scavalcando il portiere Pisseri. Nel raddoppio capitalizza di testa un cross di Partipilo, dopo una finta strepitosa.

Tra il primo e il secondo gol, arrivati entrambi nel primo tempo, c'è stata la rete di Chiarello annullata al Var. Così facendo la squadra non ha subito gol, con Iannarilli decisivo nella parte finale della ripresa quando l'Alessandria ha provato a spingere nel tentativo almeno di accorciare le distanze.

Con questo successo i rossoverdi si risollevano in classifica, lontano paradossalmente dai playout e più vicina alla zona playoff. Una classifica probabilmente corta, dove alcuni valori debbono ancora manifestarsi.

ALESSANDRIA-TERNANA 0-2

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (8′ st Mustacchio), Casarini, Milanese (34′ st Paolmbi), Beghetto (34′ st Lunetta); Chiarello; Kolaj (18′ st Orlando), Corazza (18′ st Arrighini). A disp. Crisanto, Russo, Benedetti, Speranza, Palazzi, Gerace, Celesia. All. Longo

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 30′ st Diakitè), Boben, Sørensen, Martella (22′ st Celli); Proietti, Palumbo; Partipilo (38′ st Agazzi), Falletti (38′ st Salzano), Furlan; Donnarumma (22′ st Mazzocchi). A disp. Vitali, Krapikas, Kontek, Paghera, Peralta, Pettinari, Koutsoupias. All. Lucarelli

ARBITRO: Camplone di Pescara

RETI: pt 15′ Donnarumma, 42' Donnarumma

NOTE: spettatori 2.198 (170 da Terni). Angoli 8 a 3 per l'Alessandria. Ammoniti: Beghetto, Partipilo, Sørensen, Proietti. Recupero tempo pt 2', st 4'