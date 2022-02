Il pozzo di San Patrizio e il pozzo della Cava: due storie che si incrociano

TERNI - Non era ancora stata scritta un’opera organica sui due pozzi monumentali di Orvieto, uniti tra loro dalle vicende che legano la città a Papa Clemente VII e all’architetto Antonio da Sangallo il Giovane. Mentre il Pozzo di San Patrizio, realizzato sul lato est della rupe, è considerato uno dei capolavori del Rinascimento, del Pozzo della Cava che si trova sul versante ovest, si erano perse le tracce fino al 1984. Da una parte un’opera ingegneristica colossale che, assieme al Duomo, rappresenta Orvieto nel mondo. Dall’altra una struttura che affonda le proprie origini in uno scavo etrusco di duemila anni prima e che non ha mancato di rivelare storie sorprendenti. A questi due straordinari esempi dell'ingegno umano è dedicato il volume "Il Pozzo di San Patrizio e il Pozzo della Cava" (Intermedia edizioni) con immagini realizzate dalla fotografia Maria Giulia La Rosa e testi di Marco Sciarra e Claudio Lattanzi. Da un lato il monumento che ha legato il suo nome al celeberrimo santo irlandese e alla sua leggendaria grotta. Dall’altro un singolare doppio pozzo inserito in un complesso ipogeo di nove grotte ricche di ritrovamenti etruschi, medievali e rinascimentali. Due strutture imponenti con storie incredibili che spaziano dal sacco di Roma alla guerra di Castro, dalla medaglia di Benvenuto Cellini ai lustri di mastro Giorgio da Gubbio, dalle vicende del cardinale Egidio Albornoz alle lotte fratricide tra Monaldeschi e Filippeschi. Il volume sarà in distribuzione nazionale a partire da sabato 12 febbraio 2022 e disponibile nelle librerie dal Valentine day: il 14 febbraio.

