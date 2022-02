Tutti i segreti della cucina umbra nel libro di Rita Boini

TERNI – Appuntamento in libreria per gli appassionati di cucina regionale con l’ultimo lavoro di Rita Boini: "La cucina umbra. Sapori di un tempo" (Intermedia Edizioni). Che racconta storie di gesti e di gusti. Di saperi e di sapori: patrimonio identitario dei singoli comuni del territorio. Nel libro l’autrice passa in rassegna le varie ricette attraverso due criteri, quello della tipologia gastronomica (antipasti, sughi, zuppe, pastasciutta, riso, polenta, legumi, verdure, carni, dolci) e quello delle specificità territoriali. Se le "palombacce alla ghiotta” sono un piatto tipico Todi la bistecca del curato è caratteristica di Orvieto. Nel testo le vicende legate al cibo si intrecciano con la storia delle comunità locali. Ecco allora il singolare caso di un segretario comunale di Città di Castello che, agli inizi del Novecento, era solito agevolare pratiche in cambio di una cesta di uova fresche. Grande spazio viene dato alle donne, nel libro, che andavano a cucinare nelle case altrui ricevendo in cambio olio, vino ed altri frutti della terra, in una anticipazione delle moderne figure degli chef a domicilio. "La cucina umbra" non vuole solo riscoprire i sapori perduti ma tramandare ricette semplici che raccontano una storia antica e che fotografano una cultura contadina. Povere. Quei piatti costituiscono un patrimonio della memoria e della identità umbra. Tramandati di generazione in generazione. Che non possono andare perduti. E che, anzi, vanno apprezzati e valorizzati. Descritti nel libro di Rita Boini, dal 10 febbraio 2022 in tutte le librerie.

APPROFONDIMENTI CULTURA La vita di Ortensia Farnese, che seppellì tre mariti e...