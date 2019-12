La Sir vola in Champions, colpo a Varsavia: 3-1

PERUGIA - Vittoria sofferta. Per questo forse ancora più importante, per la classifica e la testa. Sorride ancora in Europa la Sir Sicoma Monini Perugia che in Polonia, nel terzo turno di Champions League (Pool D), ha battuto Varsavia 3-1 (17-25, 25-23, 21-25, 24-26). È la decima vittoria di fila per la squadra di Heynen tra coppa e campionato.

Varsavia: Kwolek 14, Krol 2, Brizard 7, Niemiec 10, Nowakowsli 9, Grobelny, Wojtaszek (L), Tillie 6, Udrys 7. N.E.: Kowalczyk, Wrona, Kopysc, Jaglarski (L). All.: Anastasi.

Perugia: Piccinelli, Hoogendoorn, Tath, Leon 25, Lanza 1, Zhukouski 1, Russo 4, Colaci (L), Atanasijevic 10, De Cecco 1, Plotnytskyi 16, Podrascanin 10. N.E.: Ricci (L), Biglino. All.: Heynen. Ultimo aggiornamento: 23:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA