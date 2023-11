La messa in ricordo di Renato Curi. Don Mauro: «Ti sentiamo sempre vicino»

Lunedi ricorreva il 46' anniversario dalla scomparsa di Renato Curi, martedì, nel piazzale antistante lo spogliatoio, la celebrazione della liturgia in memoria del giovane calciatore biancorosso. Presenti oltre un centinaio di tifosi. A commemorare Renato Curi è stato don Mauro Angelini, cappellano del Perugia e Rettore della Chiesa del Gesù. Presente la squadra e lo stato maggiore del Grifo. Questi, alcuni passi dell’omelia. «Tu sei stato un piccolo granello di senapa nella vita di questo glorioso club e dei suoi tifosi, non eri grande si stativa ma grande nei piccoli gesti…..la tigna perugina che mettevi in campo e che tu ogni anno vuoi trasmettere a ogni giocatore che veste questa maglia con il tuo numero 8 e con il Grifo, una maglia unica al mondo cari giocatori. Se siamo qui è perché ti sentiamo vicino, tanto che tutti gli anni ci vengono i brividi al cantare lode a te Renato Curi. Sei vivo nei nostri cuori biancorossi più che mai. Grazie Renato è sempre Forza Perugia!»