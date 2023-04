Festa della polizia a Terni: ecco i premiati dal questore Bruno Failla

TERNI - La festa della polizia è stata l'occasione per vedere riconosciuto il lavoro delle donne e degli uomini in divisa che, a Terni e provincia, sono impegnati a garantire la sicurezza e che spesso, con i loro gesti, restituiscono la speranza anche a chi è stato colpito da un dolore inconsolabile.

Come Esther, la donna che, lungo il tratto umbro dell'A1, in un incidente perse il marito e il figlio di 9 anni e che fu salvata da Fabrizio Binnella della polizia stradale di Orvieto. L'agente, anni dopo, ha scelto Esther come madrina di battesimo di sua figlia.

Il questore Bruno Failla, per questo gesto, ha premiato con la promozione per merito straordinario Binnella e il collega, Guido Bomarsi di Orvieto.

Encomio solenne per il sovrintendente, Claudio Nannini, della sezione antidroga della squadra mobile, che rimase ferito per bloccare e arrestare uno straniero che lo aggredì durante un'operazione contro il traffico di stupefacenti. Per la stessa operazione è stato concesso l'encomio al dirigente, Davide Caldarozzi, all'ispettore Piero Lupi e al sovrintendente Luca Paolucci.

Encommio solenne a Tommaso Giuliani per un'operazione conclusa con l'arresto di due persone accusate di detenzione di armi e droga, violenza e lesioni aggravate.

Encomio a Simone Triolo e lode a Piero Lupi, Claudio Nannini e Roberto Fiorani per l'arresto di un trafficante di droga.

Per l'operazione Gotham, che smantellò una banda di spacciatori africani che dominava tra il centro e la Passeggiata encomio a Lupi, Cristiano La Tegola, Nannini, Angeloni, Fiorani, Triolo e lode a Caldarozzi, Danniele Cinti e Francesca Napoletti.

Encomio a Francesco Porfiri e Carlo Rastelli e lode a Leonardo Todini della polizia stradale di Terni per l'arresto di un pericoloso detenuto evaso dall'ospedale.

Lode a Marco Menghini, Raffaele Quattranni, Alessandro Quattrone e Andrea Berna del commissariato di Orvieto per l'arresto di un uomo dedito ai reati contro il patrimonio.

Lode a Gino Mazzitelli, Gianluca Pannacchioli, Gianluca Mantovani e Roberto Roccetti che bloccarono un uomo accusato di procurato allarme.

Lode a Massimiliano Dominici, in servizio alla polizia stradale di Terni, per la denuncia di un uomo che tentò una truffa ai danni di un automobilista.

Lode a Massimo Mancini, Maurizio Macellari, Anna Maria Santilli e Daniele Venditti che salvarono una donna che si era gettata in un torrente.

Lode a Luca Angeloni e Roberto Fiorani per un'attività contro lo spaccio e a Luca Gronchi che salvò un uomo che voleva suicidarsi.

Lode a Franco Carboni per l'arresto di otto pregiudicati responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di droga.

Lode a Lorenzo Borzini per lo sgombero di uno stabile del centro occupato abusivamente.

Lode a Laura Casciani e Dario Stentella della polstrada di Terni per aver arrestato un extracomunitario che guidava sotto l'effetto di alcol e droga.

Lode a Alessandro Tabacchini, Fabio Tardocchi che arrestarono un albanese che aveva una pistola rubata di grosso calibro. Lode a Giorgio Belloni per un'indagine conclusa con 12 arresti per traffico di droga.

Lode a Raffaele Quattranni, del commissariato di Orvieto, per un'indagine su un uomo che adescava i minori sui siti internet.