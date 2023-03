Terni, il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, in visita alla questura

TERNI - Emanuele Prisco, sottosegretario al ministero dell'Interno, a Terni per la cerimonia di consegna degli immobili che amplieranno l'offerta del centro di formazione dei vigili del fuoco, ha visitato la questura.

E' arrivato nel primo pomeriggio di martedì, in via Antiochia, ricevuto dal questore, Bruno Failla.

Prisco ha portato il saluto del governo alla polizia ternana, "riconoscendo - si legge in una nota della questura - l'alta professionalità e lo spirito di sacrificio del personale che opera ogni giorno, anche in silenzio, per la sicurezza della comunità".

Il sottosegretario ha salutato personalmente tutti gli intervenuti all'incontro, ricordando che anche suo nonno faceva parte della polizia di Stato, ha visitato tutti gli uffici, soffermandosi in particolar modo nella sala operativa, nel poligono di tiro e nel salone d'ingresso agli sportelli dell'ufficio passaporti e dell'immigrazione.

Al termine dell'incontro, al quale ha preso parte anche il prefetto, Giovanni Bruno, il questore ha donato al sottosegretario una medaglia commemorativa della questura di Terni.