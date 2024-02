Terni. La Cittadella delle associazioni festeggia un anno di attività: per pensare ai progetti futuri è prevista una cena con raccolta fondi

TERNI A Terni spegne la prima candelina la Cittadella delle associazioni di piazza della Pace, nata dall’intesa di Ater Umbria e Cesvol Umbria, e inserita nel Dossier nazionale di Legambiente per “Periferie più giuste”. La crescita dell’organizzazione è stata possibile grazie «alle associazioni che hanno riempito il “contenitore”»: adesso, si promuove per la ricorrenza una raccolta fondi per raccogliere il denaro punto di partenza per tante iniziative. L’evento si terrà venerdì 23 febbraio alle 19:30 al Centro socioculturale di via Vulcano 7. L’associazione, infatti, è «nata per sottrarre al degrado una delle zone più disagiate della città, dove si evidenziano fragilità do tipo economico e sociale, derivanti da reddito, età, etnia, disabilità, classe sociale e accesso alle informazioni» raccontano dalla Cittadella. «Ogni giorno si alternano volontari che offrono gratuitamente sportelli di ascolto, doposcuola per contrastare la povertà educativa minorile, percorsi di sostegno alle persone con fragilità, attività culturali, ludiche e di socializzazione», insomma, per migliorare la qualità di vita dei residenti.

