Arte alla Cascata, Igor Borozan dipinge la Ninfa Nera

TERNI Finalmente ha un nome il raccordo principale dell’area escursionistica della Cascata delle Marmore: Piazzale della Ninfa. Un riconoscimento di identità che rimanda alla leggenda sulla nascita della Cascata. Una Ninfa bellissima, Nera, figlia del dio Appennino, si innamora del giovane pastore Velino. La dea Giunone, venuta a conoscenza dell’amore profano, decide di punire Nera portandola in cima al monte Vettore, dove la fanciulla viene trasformata in un fiume. Disperata, la Ninfa comincia infatti a “scorrere” come un fiume di lacrime, fino a raggiungere il punto esatto in cui ha incontrato Velino la prima volta. Velino a sua volta decide di gettarsi dalla rupe, per riabbracciare l’amata. Quel salto, ancora simbolo dell’amore eterno tra Nera e Velino, è la Cascata delle Marmore. Alla Ninfa si ispira il maestro Igor Borozan, che in occasione del battesimo del piazzale, domenica 4 ottobre, ha realizzato la sua opera in presenza del pubblico. Un acquerello su tela della grandezza di 2 metri e 80 per 3,80 che rimarrà in esposizione presso i locali della Cascata, probabilmente ad arricchire le pareti della biglietteria.

«L’artista, fortemente legato alla tematica dell’acqua, ci ha regalato una delle sue performance dal vivo più belle, con la realizzazione dell’opera nel piazzale antistante il laghetto delle piante acquatiche» – dichiara il vice sindaco Andrea Giuli. Ad un anno esatto dall’iniziativa Watercolor, collocata all’interno del programma di Terni Falls Festival, che ha fatto scendere in campo pittori professionisti “en plein air” coordinati sempre dal maestro Igor Borozan, l’arte torna ad essere protagonista alla Cascata delle Marmore. A breve anche il parco delle rocce, che collega il percorso 1 al percorso 2, avrà un nome. Si chiamerà Piazzale Velino e il battesimo avverrà con il rituale omaggio artistico al personaggio della leggenda innamorato della Ninfa Nera.

