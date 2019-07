«Nel parco di Torgiano ho visto in cielo un oggetto strano e misterioso»

Ultimo aggiornamento: 18:12

Cosa mai avrà visto Luigi Carletti mentre passeggiava insieme ad un’amica nei pressi del parco fluviale di Torgiano? Lui non sa spiegarselo e per questo si è rivolto agli esperti per capire se l’oggetto che è apparso tra le nuvole era un ufo, nel senso di oggetto volante non identificato, o qualche altra cosa. «Se era un oggetto alieno o cose del genere non lo so, ma di fatto ho visto qualcosa di strano e incomprensibile».(Ecco l'immagine comparsa nello scatto fatto con il telefonino)LA SITUAZIONE«Ero nella zona di Torgiano in cui si congiungono il fiume Chiascio e il fiume Tevere -racconta un po’ interdetto Carletti- e stavo ritornando verso la mia macchina. Ad un certo punto mi fermo perchè avverto qualcosa di strano, di particolare».Tutto era diventato come immobile, la brezza era improvvisamente cessata e le nuvole son sembrate fermarsi in cielo.«Sul grande campo di grano dove mi trovavo, a un certo punto, si sono formati tre grandi raggi di luce a forma piramidale con distanze simmetriche tra loro. Le nubi -continua Carletti il suo racconto- avevano assunto forme bizzarre tanto che mi è venuta voglia di scattare qualche foto». E così il giovane artista comincia a riprendere dal suo telefonino una serie di immagini.«Una volta ritornato a casa vado a rivedere gli scatti che avevo fatto -continua-, ma una di questi mi sembra particolare. Noto dopo le prime due foto pulite che nella terza c’è uno strano puntino. Chissà forse un pelo, un granello di polvere. Ad ogni modo nelle altre foto il puntino non c’è più. Scomparso».LA SCOPERTAA quel punto Luigi vuole vederci chiaro e cerca di capire cos’è quello strano puntino nero apparso nella foto che aveva scattato nel parco.«Ingrandisco l’immagine e quello che vedo mi lascia attonito: mi appare un oggetto volante dalle forme alquanto insolite: una specie di foro laterale come un propulsore da dove fuoriesce una piccola ala, mentre sulla parte superiore noto una lunga asta verticale perfettamente perpendicolare. La cosa è collegata alla parte posteriore da quello che sembra un manubrio dal quale intravedo quello che sembra una forma umanoide intenta a pilotarla». (Vedi foto).L’immagine lo lascia di stucco e lui non ha dubbi: per lui si tratta di un umanoide con testa, braccia e gambe che pilota una strana macchina volante e che indossa una specie di tuta metallica con un casco di forma esagonale.(Il risultato dell'ingrandimento della foto)AVVISTAMENTO ALLO STUDIOOra Carletti vive nel dubbio. Si è dapprima rivolto agli esperti del Cun (centro ufologico nazionale) che hanno bocciato l’idea dell’Ufo, nel senso di oggetto volante non identificato. Ma lui non si è perso d’animo: quella cosa che ha visto in cielo non aveva nulla di umano e perciò ha sottoposto il suo avvistamento anche al Mufon, (Mutual UFO Network), la più grande organizzazione mondiale di ricerca e studio del fenomeno ufologico. Ora il Mufon sta studiando il caso e pare che lo archivierà come un avvistamento ufficiale. Ma Ufo o non Ufo, la cosa importante è che Luigi, a dispetto dell’oggetto che ha visto in cielo, rimanga con i piedi per terra.enzo.vitale@ilmessaggero.it