Itt Allievi Sangallo, parla ai ragazzi Lorenzo Pizzuti, astrofisico, per testimoniare l'importanza della ricerca scientifica

TERNI Lorenzo Pizzuti, ternano, è un ricercatore all’Università di Milano Bicocca che si occupa di astrofisica: un ospite d’eccezione, per gli allievi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi-Sangallo, che ha parlato agli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi di chimica e biotecnologie nella mattinata del 24 febbraio. Un addetto ai lavori, insomma, autore del volume “I grandi misteri della fisica svelati dalla scienza”, impegnatosi in un evento di divulgazione a proposito di grandi temi come l’evoluzione dell’universo e la materia oscura, «con una narrazione agile e immediata», come dichiarano dall’Itt, «attraverso esempi e semplificazioni che hanno tenuto sempre desto l’interesse degli studenti». L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Damiano per l’Ematologia, ed è stato promosso per sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica; nell’ambito dello stesso progetto è prevista anche l’assegnazione di tre borse di studio per studenti meritevoli dell’istituto.

