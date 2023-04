Spericolati alla guida: Perugia, bloccati 70 pirati della strada in pochi giorni

PERUGIA - Oltre 70 pirati della strada bloccati in pochi giorni. Persone pericolose per loro stesse e per gli altri, perché sorprese alla guida a velocità eccessive. Prosegue l’attività di pattugliamento e controllo predisposta dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia lungo le principali direttrici della provincia e in particolar modo sulla E-45, cui si è affiancata una rilevante opera di prevenzione per contrastare comportamenti imprudenti o pericolosi alla guida. Tra i servizi pianificati dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia, vi sono quelli finalizzati al controllo dei limiti di velocità con l’obiettivo di prevenire le manovre pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione.

L’impegno profuso dagli operatori, impegnati quotidianamente nei servizi di pattuglia, ha consentito - nell’ultima settimana - di monitorare 193 veicoli e 266 persone. Importante l’esito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago, infatti, hanno accertato e contestato 228 infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, nel corso dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, i poliziotti hanno sanzionato 74 conducenti per il superamento dei limiti previsti.

Le verifiche hanno riguardato anche i mezzi pesanti, quelli adibiti al trasporto merci e gli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, la documentazione del materiale trasportato, l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico e il rispetto dei limiti di peso della merce. Di rilievo, anche in questo caso, gli esiti. Sono state 66 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale. L’intera attività ha portato alla decurtazione di 319 punti patente, al ritiro 3 patenti di guida, oltre al sequestro di 4 veicoli.

Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri, occasionati anche dal maltempo. Sono stati effettuati, infatti, 17 interventi per soccorso stradale e 22 per rilevamento degli incidenti.