Perugia, dramma a Balanzano: muore schiacciato dall'auto a 29 anni

PERUGIA - Perdere la vita a poche centinaia di metri da casa. È successo nella serata di ieri: vittima un ragazzo di 29 anni, residente nella zona di Ponte San Giovanni, a seguito di un incidente a bordo della sua auto lungo la strada dei Loggi.

Il ragazzo stava presumibilmente tornando verso casa quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale intervenuti assieme ai vigili del fuoco e all’ambulanza del 118, l’auto sulla quale stava viaggiando è uscita improvvisamente di strada.

Secondo i primi rilievi, l’auto avrebbe prima urtato e poi si sarebbe ribaltata, con il ragazzo che di fatto è rimasto schiacciato dal ribaltamento della vettura, un’Audi.

L’allarme è scattato intorno alle venti e trenta, con i soccorritori (allertati da un passante) che si sono immediatamente recati in Strada dei Loggi per provare a salvare la vita del ventinovenne. Ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, tutte le manovre per cercare di rianimarlo si sono rivelate inutili.

Sul posto anche il medico legale e il sostituto procuratore di turno, che ora dovrà valutare se (come probabile in questi casi) disporre l’autopsia e tutti gli accertamenti di prassi in caso di un incidente mortale. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

