Spoleto, camion di frutta si ribalta sulla Flaminia: strada chiusa fino a Terni Est

PERUGIA- Strada Flaminia chiusa da Pompagnano di Spoleto fino a Terni Est per il ribaltamento, nella notte, di un camion di frutta diretto a Spoleto. Il traffico, sia verso Terni che verso Spoleto, viene deviato sulla statale 209 della Valnerina. Al lavoro Anas, polizia stradale di Terni e vigili del fuoco per regolare la viabilità, recuperare il carico e rimuovere il pesante automezzo. Il camionista che si trovava alla guida è leggermente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Spoleto. Non si conoscono ancora i tempi della riapertura al traffico del lungo tratto della statale Flaminia che interessa anche il valico della Somma. Umbria, sull'asse Spoleto-Terni verso Roma divisa in due.