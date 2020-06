Scontro tra auto e scooter, muore a 55 anni

MAGIONE- Un uomo di 55 anni residente a San Benedetto del Tronto è morto giovedì pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato a Magione. L'uomo, a bordo di uno scooter, si è scontrato con ana auto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. L'uomo è morto poco dopo minuti l'impatto nonostante il tentativo di rianimarlo da parte di medico e infermieri del 118. Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA