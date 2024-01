Incidente in galleria lungo la Perugia-Ancona: un morto e un ferito tra Valfabbrica e Casacastalda

Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio lungo ala Perugia - Ancona tra Valfabbrica e Casastalda all'interno della galleria "Picchiarella". La strada statale 318 “di Valfabbrica”, informa Anas, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni ”. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha coinvolto due veicoli.

