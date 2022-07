Incendio in un campo a Corbara di Orvieto. Vigili del Fuoco al lavoro da ore, sospesa e riattivata l'energia elettrica

Ci sono anche i volontari e tre mezzi della Protezione civile di Orvieto a supporto dei Vigili del Fuoco nelle operazioni di spegnimento e contenimento dell'incendio che nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 luglio è divampato in un campo in località Sette Martiri-Canino di Corbara, a Orvieto.

Vista la situazione, a quanto spiegano i Vigili del Fuoco molto seria, Enel Distribuzione, proprio su richiesta del coordinamento delle operazioni di spegnimento, ha proceduto in serata al distacco della energia elettrica per evitare ulteriori incidenti. In tutta la zona abitazioni, attività agricole e ricettive di campagna sono rimaste senza corrente per circa due ore. Il ripristino della fornitura, a quanto si apprende, è stato disposto anche se l'incendio non è del tutto spento.

Nella mattina di giovedì 21 luglio, oltre all'eventuale ritorno in azione del canadair, potrebbe essere necessario nuovamente interrompere l'erogazione della energia elettrica.

Intanto un forte odore di bruciato è arrivato in serata fin sulla rupe di Orvieto, e a valle nelle frazioni di Ciconia e Orvieto Scalo.

(notizia in aggiornamento)