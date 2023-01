Mercoledì 11 Gennaio 2023, 07:44 - Ultimo aggiornamento: 07:47

Scippato della borsa mentre era dentro al suo negozio. Succede a Borgo Rivo, quartiere da settimane nel mirino dei ladri. L'imbrunire in alcuni quartieri cittadini si trasforma in un incubo per residenti e commercianti che restano al buio o quasi. Certe zone diventano così terra di nessuno con tutte le inevitabili conseguenze. Una di queste è Borgo Rivo. Sebbene la zona sia una delle più popolose e più frequentate della città, ci sono dei tratti in cui l'illuminazione pubblica è carente e questo si traduce in scarsa sicurezza, come denunciano gli abitanti e gli esercenti. «Si registrano di continuo furti e scippi dicono e anche attraversare la strada è un rischio». Il tratto sotto accusa, in particolare, è quello all'altezza del centro commerciale. L'ultimo furto in ordine di tempo si è verificato proprio qui la sera della vigilia dell'Epifania all'interno di un'attività economica. «Era quasi l'orario di chiusura racconta il titolare quando mia moglie è uscita e poi rientrata appoggiando la borsa su un tavolo. Un uomo entrando di spalle nel locale e con un cappuccio in testa ha afferrato la borsa ed è fuggito. L'azione è stata fulminea ma l'abbiamo vista praticamente in diretta. Siamo corsi fuori ma era impossibile vederle quella persona in viso a causa della scarsa illuminazione pubblica. Abbiamo notato solo un'auto, una Fiat 500X nera allontanarsi a gran velocità e non siamo riusciti a leggere il numero di targa perché era troppo buio». Con tutta probabilità il ladro ha osservato i movimenti della moglie del commerciante aspettando il momento migliore per entrare in azione. «E' successo all'interno della mia attività prosegue il titolare perché lei è rientrata qui, ma poteva accadere al bar o in qualsiasi altro negozio. In questa zona tutta l'area è allo scuro». Il problema non è il numero dei lampioni quanto la qualità delle lampade.

«I lampioni prosegue il negoziante ci sono ma hanno delle lampade che sono vecchissime. Sono diventate talmente obsolete che non fanno più luce. Non si vede nulla e diventa un pericolo anche attraversare la strada». La soluzione è semplice: commercianti e residenti sollecitano un cambio delle lampadine. «Non sarebbe così difficile sostituire le luci, utilizzando la tipologia più moderna che dicono - consentirebbe anche un risparmio energetico». Sembrerebbe che il problema sia già stato sollevato in passato ma a tutt'oggi non si è vista alcuna novità. «Avere un'illuminazione pubblica efficiente dicono i residenti - non è una questione di decoro o di estetica ma un problema di sicurezza sotto diversi punti di vista».

