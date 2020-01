In treno da Roma a Perugia nei festivi, boom di viaggiatori

PERUGIA - Numeri importanti per i due nuovi treni Regionali veloci che nei giorni festivi collegano Roma con l' Umbria. I due collegamenti - in circolazione dal cambio orario del 15 dicembre scorso come ricorda Trenitalia - sono stati utilizzati nei primi sei giorni festivi da più di 4.500 persone, con picchi di circa 1.000 viaggiatori nel giorno di Santo Stefano e di oltre 1.200 il 29 dicembre.

I nuovi treni - Regionale veloce 2476 da Roma alle 10,14 per Perugia (12,45) e Rv 2475 dal capoluogo umbro alle 14,02 con arrivo a Roma alle 16,43 - circoleranno anche domenica 5 e lunedì 6 e permetteranno a chi li utilizzerà di visitare Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto e Terni, le principali località servite.