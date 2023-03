Terni, nasce il portale della Zona Sociale 10. Ceccotti: «La pandemia ci ha insegnato a comunicare con i cittadini attraverso modalità utili ancora oggi»

TERNI - «Troppo spesso mi sono trovato di fronte all'espressione “Non lo sapevo”. Per questo, troppo spesso le persone non hanno potuto usufruire dei servizi nel settore del sociale». La sintesi è perfetta. L’assessore al Welfare Cristiano Ceccotti spiega il perché del nuovo sito. Uno strumento a diposizione dei cittadini della Zona Sociale 10 che consentirà loro di ricevere informazioni e aggiornamenti. L’iniziativa è il risultato di un percorso iniziato durante la pandemia. «Proprio durante il periodo delle chiusure abbiamo sentito l’esigenza di informare sempre di più online i cittadini sui servizi condividendo nuove modalità di comunicazione che sono utili ancora oggi. Per questo – sottolinea Ceccotti - abbiamo lavorato in sinergia con gli altri enti locali della zona sociale 10 e siamo riusciti ad intercettare i finanziamenti tramite i fondi per le politiche sociali».

Il sito web contiene le informazioni e gli aggiornamenti che si riferiscono alle attività alla Zona Sociale 10 alla quale appartengono otto Comuni: Terni (capofila), Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, Stroncone, San Gemini, Acquasparta. La Zona Sociale è l'articolazione territoriale preposta alla gestione associata delle funzioni in materia di politiche sociali esercitate dai Comuni. Uno strumento digitale articolato in aree: famiglia e minori, anziani, integrazione, povertà e inclusione sociale, disabilità, contrasto alla violenza di genere, sistema sociale di accompagnamento al lavoro, dipendenze.

Il nuovo portale è stato presentato la mattina di venerdì 24 marzo presso l sala consiliare di Palazzo Spada alle presenza dell’assessore alle politiche solciali di Acquasparta Sara Marcucci, del vice sindaco di Ferentillo Roberto Pellini, della dirigente del Welfare Donatella Accardo, di Cristiano Ceccotti e di Paolo Luchetti (Euromedia).