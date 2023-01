Il vescovo Soddu conclude il primo anno a Terni: le celebrazioni alla vigilia dell'Epifania

TERNI Quasi un anno è passato dall’ordinazione episcopale dell’attuale vescovo di Terni, Francesco Antonio Soddu; in occasione della ricorrenza, che cade il 5 di gennaio, sono previste celebrazioni. L’anniversario sarà ricordato con il solenne pontificale, alle 17.30. «Desideriamo che ci sia una partecipazione corale anche perché in occasione dell’ordinazione episcopale di monsignor Soddu, a causa del Covid e della presenza di tanti invitati provenienti da tutta Italia, la partecipazione dei componenti della Chiesa locale è stata limitata», dichiara don Salvatore Ferdinandi, vicario generale. Non solo grandi personalità, però; all’evento sono invitati tutti i fedeli. Il vescovo Soddu, eletto ancora in tempo di pandemia, si è dedicato in questo tempo alla Diocesi di Terni - Narni - Amelia visitando le comunità , incontrando le famiglie e i fedeli, malati, anziani e carcerati «Condividendo la gioia dell’incontro e portando la speranza in ogni ambito, ecclesiale e sociale».