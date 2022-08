Il Purgatorio dantesco torna in scena con Riccardo Leonelli: appuntamento alla Rocca Albornoz di Narni domenica 4 settembre

Narni - Doppio appuntamento domenica 4 settembre alla Rocca Albornoz di Narni alle ore 21 (e in replica alle 22.15) con lo spettacolo ‘Dante in Narnia - Purgatorio’ di e con Riccardo Leonelli.

Lo spettacolo itinerante, segue la serie della "Divina Commedia" partita con l' ‘Inferno’ dello scorso anno, mettendo in scena i versi del Sommo Poeta in una chiave contemporanea e all’interno di uno scenario storico e suggestivo come quello della rocca Albornoz di Narni.

Ideatore e interprete, l’attore ternano Riccardo Leonelli, protagonista a teatro come al cinema e in televisione, che vanta la partecipazione a film e serie Rai come Don Matteo, Luisa Spagnoli, Il Paradiso delle signore, La fuggitiva, Una pallottola nel cuore e Non mi lasciare, solo per citarne alcuni.

Lo spettacolo è ideato, diretto e interpretato da Riccardo Leonelli e affiancato da alcuni degli interpreti dell’anno scorso, insieme a nuovi professionisti del teatro e della musica ternani ormai conosciuti in tutta Italia. Il progetto nasce per dare compimento al meraviglioso trittico dantesco, che non viene quasi mai presentato integralmente.

Se infatti da una parte l’Inferno non ha quasi bisogno di presentazioni, le altre due cantiche vengono spesso aggirate per una presunta "mancanza" di temi forti.

Usciti dall’Inferno, Dante e Virgilio si ritrovano su una spiaggia deserta in cui tutto è quiete. Dopo tanto orrore, i due poeti possono nuovamente godersi un’aria limpida e un cielo stellato che permettono loro di ristorarsi, prima d’intraprendere il nuovo viaggio tutto in salita che li condurrà fino ai giardini dell’Eden. La Cantica è divisa in tre luoghi fisici: l’Antipurgatorio, dove Dante incontrerà Catone Uticense, Manfredi, Bonconte da Montefeltro, Pia de’ Tolomei; il Purgatorio vero e proprio, dove le anime scontano pene sempre più lievi in quanto, salendo, sono sempre più vicine a Dio; il Paradiso terrestre, dove il Poeta otterrà il tanto agognato incontro con Beatrice che, come già detto, gli riserverà una imprevedibile quanto severa lavata di capo.



Lo spettacolo segue il fortunato Inferno dell’anno scorso, sviluppatosi sempre in forma itinerante all’interno dell’area archeologica di Carsulae, presso il teatro romano di Spoleto e presso il chiostro dei santi Alessio e Bonifacio a Roma. La predominanza musicale è la chiave di lettura della seconda cantica, tanto che, se nell’Inferno prevaleva la danza, nel Purgatorio tutto è musica: le anime, infatti, innalzano perpetuamente inni di lode a Dio, esprimendo – attraverso il canto – tutto quell’amore di cui si sono privati in vita e la cui mancanza ha serrato loro, anche se temporaneamente, le porte del Paradiso.In scena, Riccardo Leonelli, Caterina Rossi, Damiano Angelucci, Stefano de Majo, Marialuna Cipolla, Emanuele Cordeschi, Margherita Rinaldi, Antonia Perleonardi, Viviana Fabrizi. Con la partecipazione di Aurora Assunti, Nadia Bouallagui, Gisella Celentano, Miriam Cimarelli, Giacomo Lucci, Giacomo Martinelli, Alessandro Pieramati, Sara Posati, Nicola Vantaggi. Musiche a cura di Marialuna Cipolla ed Emanuele Cordeschi; scene Paolo Leonelli e Chiara Leonelli; costumi Marinella Pericolini, stoffe D&D Tessuti; audio S.S. Service; foto locandina Filippo Lupini e Luca Mannaioli. Lo spettacolo è organizzato da ‘Magazzini Artistici & Povero Willy’ in collaborazione con l’Ente Corsa all’Anello, Archeoares, NarniArt, con il patrocinio del Comune di Narni, dell’Accademia nazionale di arte drammatica ‘Silvio D’Amico’.I biglietti sono acquistabili sul circuito bigliettoveloce.it e direttamente in loco la sera dello spettacolo.